Эрдоган протестировал электромобиль TOGG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил фабрику Гемлик, где будет производиться серийное производство отечественного электромобиля TOGG, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент ознакомился с цехами, где осуществляются работы по корпусу и монтажу автомобиля.

Глава турецкого государства и его супруга Эмине Эрдоган протестировали электромобиль TOGG.

После теста президент Эрдоган поделился впечатлениями и выступил перед работниками фабрики и гостьями мероприятия.