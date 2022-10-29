Эрдоган протестировал электромобиль TOGG
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил фабрику Гемлик, где будет производиться серийное производство отечественного электромобиля TOGG, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Президент ознакомился с цехами, где осуществляются работы по корпусу и монтажу автомобиля.

Глава турецкого государства и его супруга Эмине Эрдоган протестировали электромобиль TOGG.

После теста президент Эрдоган поделился впечатлениями и выступил перед работниками фабрики и гостьями мероприятия.