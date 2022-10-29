https://news.day.az/world/1507456.html Эрдоган протестировал электромобиль TOGG - ФОТО - ВИДЕО
Эрдоган протестировал электромобиль TOGG - ФОТО - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил фабрику Гемлик, где будет производиться серийное производство отечественного электромобиля TOGG, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Президент ознакомился с цехами, где осуществляются работы по корпусу и монтажу автомобиля.
Глава турецкого государства и его супруга Эмине Эрдоган протестировали электромобиль TOGG.
После теста президент Эрдоган поделился впечатлениями и выступил перед работниками фабрики и гостьями мероприятия.
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