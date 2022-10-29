Число погибших в результате нападения боевиков из террористической группировки "Аш-Шабаб" на здание Министерства образования Сомали в центре сомалийской столицы Могадишо увеличилось до 30. Об этом сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Атака началась с подрыва террористами-смертниками двух машин перед министерством. Вслед за этим группа боевиков проникла в здание. Внутри велась интенсивная перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Сейчас здание отцеплено полицией и армейскими частями.