Трамп назвал США коммунистической страной, которая катится в ад

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна становится коммунистической. По его словам, Соединенные Штаты "катятся в ад" из-за двойных стандартов в системе правосудии, написал он в социальной сети Truth Social.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Трамп заявил о существовании двойных стандартов в системе правосудия "в теперь уже коммунистических США". По его мнению, эта тенденция проявляется в длительном расследовании против него из-за "ерунды". При этом сын действующего лидера страны Джо Байдена Хантер, который совершил "множество полностью задокументированных" преступлений, до сих пор не привлечен к ответственности.