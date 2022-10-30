Россия запросила срочное заседание СБ ООН

Россия запросила на 31 октября проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с атакой со стороны Украины на корабли Черноморского флота (ЧФ), которые заняты в обеспечении безопасности зернового коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия также официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке своего участия в реализации зерновой сделки.