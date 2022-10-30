https://news.day.az/world/1507475.html Полиция Норвегии задержала членов европейской неонацистской организации
Полиция Норвегии задержала членов европейской неонацистской организации
Полиция Норвегии задержала более 30 членов североевропейской неонацистской организации "Северное движение сопротивления" на демонстрации в Осло. Как передает Day.Az об этом сообщает телеканал NRK.
В правоохранительных органах отметили, что некоторые из участников акции отказались подчиниться требованиям полицейских о соблюдении порядка. В настоящее время ситуация в городе контролируется.
Всего были арестованы 35 человек. В полиции указали, что демонстрация не была согласована с властями норвежской столицы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре