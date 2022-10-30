В Индии при взрыве бензовоза погибли по меньшей мере четыре человека

Не менее четырех человек погибли и еще 18 получили серьезные ожоги в результате возгорания и взрыва автоцистерны с топливом на северо-востоке Индии. Как передает Day.Az об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV. Инцидент произошел в субботу вечером примерно в 20 км от Аиджала (штат Мизорам).

Автоцистерна загорелась, когда местные жители попытались слить из нее бензин. По другим данным, топливо вытекало из бензовоза по не выясненной пока причине.

Четыре человека погибли от ожогов. Еще 18 граждан госпитализировали, состояние пяти из них критическое. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.