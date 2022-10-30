Есть ли граждане Азербайджана среди пострадавших в Сеуле?

В результате трагедии, произошедшей 29 октября в районе Итевон в Сеуле, есть погибшие и раненые. Среди погибших и раненых нет граждан Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Южной Корее.

В посольстве сообщили, что этот вопрос взят под контроль и согласовывается с соответствующими корейскими ведомствами:

"В настоящее время нет информации о наличии наших граждан среди погибших и пострадавших.

Просьба ко всем нашим соотечественникам при необходимости немедленно обращаться в посольство".