https://news.day.az/world/1507487.html Есть ли граждане Азербайджана среди пострадавших в Сеуле? - официальный ответ
Есть ли граждане Азербайджана среди пострадавших в Сеуле? - официальный ответ
В результате трагедии, произошедшей 29 октября в районе Итевон в Сеуле, есть погибшие и раненые. Среди погибших и раненых нет граждан Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Южной Корее.
В посольстве сообщили, что этот вопрос взят под контроль и согласовывается с соответствующими корейскими ведомствами:
"В настоящее время нет информации о наличии наших граждан среди погибших и пострадавших.
Просьба ко всем нашим соотечественникам при необходимости немедленно обращаться в посольство".
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