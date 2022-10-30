Bloomberg заявил об угрозе массовой гибели в Финляндии этой зимой

Финляндии этой зимой придется столкнуться с веерными отключениями электроэнергии, иначе это может привести к худшим последствиям для населения. Как передает Day.Az об этом пишет в субботу агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки местных операторов.

В материале отмечается, что Финляндия готовится к веерным отключениям в связи с тем, что Россия прекратила в мае поставки электроэнергии в эту страну по причине неуплаты. "Хотя российская энергия составляла небольшую долю от общего объема поставок, ее потеря угрожает серьезными последствиями, и финны вынуждены выбирать между плохими вариантами", - говорится в статье.

По словам менеджера по сетевым операциям электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин, если не произвести плановые отключения, в стране произойдет крупномасштабный сбой, и "люди могут умереть".

Дочерняя структура российской генерирующей компании "Интер РАО" - RAO Nordic Oy в мае прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Остановка поставок была обусловлена неоплатой поставленной электроэнергии.