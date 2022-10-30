Что известно о давке в Сеуле

На прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празнования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не менее 82 человек.

Причины ЧП

По оценкам полиции, в районе Итхэвона, где сосредоточено много баров, ресторанов и клубов, в субботу собралось около 100 тыс. человек.

Давка началась в районе 22:20 по местному времени (16:20 мск) на узких пешеходных улицах рядом с отелем "Гамильтон", который расположен у станции метро "Итхэвон".

По данным СМИ, ширина переулка составляет примерно 4 м, а длина 40 м.

В результате инцидента погиб 151, пострадали не менее 82 человек, из них 19 госпитализированы в тяжелом состоянии.

Среди погибших числятся 97 женщин и 54 мужчины, большинство из них младше 30 лет.

Как сообщило агентство Yonhap, жертвами давки стали по меньшей мере 22 иностранца, в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана.

По словам представителя спасательных служб Сеула, пострадали 15 иностранных граждан.

Yonhap со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Республики Корея проинформировал, что среди погибших было трое военнослужащих. Еще четверо их коллег пострадали.

По информации агентства Xinhua, в давке погибли по меньшей мере четыре гражданина Китая. Еще двое получили ранения.

Как отметили в МИД Казахстана, в давке погибла студентка республики.

В посольстве России в Южной Корее сообщили о гибели трех россиянок в результате инцидента.

Власти Сеула получили около 355 сообщений о пропавших без вести в связи с давкой.

Подавляющее большинство погибших и пострадавших составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, из них почти две трети - женщины.

Телеканал YTN назвал причиной давки появление знаменитости в одном из баров.

По версии телеканала KBS, причиной трагедии стало неадекватное поведение людей, которым в одном из клубов якобы раздавали конфеты с наркотиками.

По еще одной версии, случилось столкновение двух разнонаправленных потоков людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС несколько сотен жителей Южной Кореи и туристов в 03:00 по местному времени (21:00 мск) продолжали отдых в районе Итхэвон после происшествия.

По данным KBS, полиции Республики Корея удалось установить личности 140 из 151 погибшего в давке.

Агентство Yonhap сообщило, что во время давки ближайшие заведения не впускали людей.

Произошедшее стало крупнейшей трагедией в Республике Корея с 2014 года, когда затонул паром "Севоль".

Реакция местных властей

На место происшествия были направлены более 1 700 медиков и спасателей и 140 машин скорой помощи и пожарной охраны.

По данным YTN, спасатели проводили реанимационные мероприятия прямо на улице. Сообщается, что смерть около 70 человек была констатирована на месте происшествия, остальные умерли в дороге или в госпиталях.

По рассказам очевидцев, прибывшие медики с трудом справлялись с большим числом пострадавших. Им также оказывали содействие прохожие.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим.

Мэр Сеула О Се Хун решил прервать поездку в Европу.

Юн Сок Ёль созвал экстренное заседание в связи с инцидентом, в котором приняли участие главы МВД страны и Сеула, а также другие представители оперативных и спасательных служб.

Южнокорейский лидер призвал оперативно установить личности всех погибших и пострадавших и информировать их родственников, пообещал оказать содействие в организации похорон и провести тщательное расследование инцидента.

В стране объявлен национальный траур. Он продлится до 5 ноября включительно.

В связи с произошедшим, организаторы стали отменять свои фестивали и парады по случаю Хэллоуина.

Столичные власти обещали организовать несколько алтарей для того, чтобы люди могли почтить память погибших. Один из них будет установлен у места трагедии.

Чрезвычайные заседания в связи с трагедией провели правящая партия "Гражданская сила" и главная оппозиционная Демократическая партия "Тобуро".