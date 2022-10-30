Хэллоуин обернулся кошмаром: что стало причиной давки в Сеуле

Смертельную давку в Сеуле могло спровоцировать появление знаменитости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия в Сеуле с каждой минутой растет число жертв страшной давки во время Хэллоуина. Уже известно более чем о 150 погибших, среди них три россиянки. Все произошло накануне вечером, когда молодежь гуляла на праздничных мероприятиях в центре города.

Поздний вечер. Центральный район Сеула Итхэвон, где по традиции на Хэллоуин проводят массовые вечеринки. Из-за пандемии их не было три года. И вот теперь, когда городские власти сняли все антиковидные ограничения, на праздник собралось небывалое число гостей - сто тысяч человек.

Давка началась примерно за час до полуночи. В одном из переулков дорога сужается, к тому же идет вниз и покрытие тут неровное. Поэтому люди начали спотыкаться и падать. Те, кого зажало в толпе, громко кричали и просили окружающих отойти назад. Но из-за громкой музыки этих призывов не было слышно - в конце переулка людей становилось все больше, давление только усиливалось.

И вот к чему это привело: 151 человек погиб, еще 82 пострадали. И это не окончательные данные. Большинство жертв скончались на месте, остальные - в больницах или каретах скорой помощи.

К месту ЧП отправили практически всех сеульских спасателей, а также подкрепление из соседней провинции Кенгидо. На этих кадрах они отчаянно пытаются реанимировать людей, которые падали без сознания из-за остановки сердца. Полиция перекрыла ближайшие улицы, чтобы не мешать переносить раненых.

"Все произошло из-за большого скопления народа. В настоящее время есть несколько пациентов, которым делают сердечно-легочную реанимацию. Ситуация на объекте сложная", - сказал пожарный.

Девушку пытаются вытащить из-под завала. Приходится делать все крайне аккуратно, чтобы не задавить остальных.

"Множество пострадавших были доставлены в больницы. Они в критическом состоянии", - сообщил Чхве Чжэ Вон, директор центра общественного здравоохранения Енсана.

Большинство погибших и тех, кто сейчас в больницах, - молодые люди от двадцати до тридцати лет. На празднике в центре Сеула было много иностранцев. Есть жертвы и среди россиян - погибли три девушки.

"На данный момент у нас консультация с полицией, у них сейчас идет разбор всего, что можно, они пока проходятся по всем больницам города", - сообщили в посольстве РФ.

Почему началась давка - на этот счет было две версии. Первая: якобы кто-то пустил слух, что в одном из баров заметили знаменитость, и люди устремились туда. Вторая: будто в клубах раздавали конфеты с наркотиками. Но полиция это не подтверждает. Продолжается расследование.

На место трагедии приехал президент Кореи Юн Сок Ёль. В стране до пятого ноября объявлен траур. Власти республики окажут помощь родным погибших, в том числе и покроют часть расходов на организацию похорон. По словам очевидцев, давка усилилась еще и потому, что на праздник многие пришли в карнавальных костюмах и масках. Поэтому, когда люди стали падать в обморок, окружающие не понимали, происходит ли это на самом деле или просто игра.

"Эта молодежь жила в коронавирус, их называли поколением COVID, и теперь, наконец, они смогли впервые отметить Хэллоуин. Такой катастрофы никто не мог предсказать", - заметила жительница Сеула Ли Су-Ми.

Сотни жителей Сеула этой ночью заявили о том, что их родственники пропали без вести. Власти обещали в кратчайшие сроки установить личности всех погибших и проинформировать семьи, а также расследовать все детали произошедшего.