В Сеуле установят временные мемориалы в память о жертвах давки

В центре Сеула установят временные траурные мемориалы в память о погибших во время давки на праздновании Хеллоуина, как передает Day.Az об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News Agency, ссылаясь на информацию, полученную от правительства страны.

Уточняется, что один из мемориалов будет установлен на площади Seoul Plaza, другой - на площади Итхэвон, неподалеку от места трагедии.

Давка началась в субботу, 29 октября, около 22:20 по местному времени (16:20 мск) в одном из узких переулков. На данный момент известно уже более чем о 150 погибших, в их числе три россиянки.

По одной версии, давка началась из-за слуха о том, что на праздник приехала знаменитость, все устремились на нее посмотреть. Другая версия - в местных клубах раздавали конфеты с наркотиками, однако полиция этого не подтверждает.