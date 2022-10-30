Лев утащил трехлетнего ребенка и растерзал его

В Индии лев напал на трехлетнего мальчика, утащил его и оторвал конечности

В индийском городе Саваркундла, штат Гуджарат, лев напал на трехлетнего Нитина Ракешбхая Мехду и растерзал его. Как передает Day.Az об этом сообщает The Mirror.

Правоохранительные органы обнаружили тело мальчика после того, как он пропал с семейной фермы и был объявлен в розыск. Ребенок был найден без некоторых частей тела. Предполагается, что лев утащил Мехду и оторвал конечности.

Сотрудники лесного хозяйства установили ловушки, надеясь поймать хищника. Однако лев до сих пор остается на свободе.