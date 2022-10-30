https://news.day.az/world/1507517.html Лев утащил трехлетнего ребенка и растерзал его - ВИДЕО
Лев утащил трехлетнего ребенка и растерзал его - ВИДЕО
В Индии лев напал на трехлетнего мальчика, утащил его и оторвал конечности
В индийском городе Саваркундла, штат Гуджарат, лев напал на трехлетнего Нитина Ракешбхая Мехду и растерзал его. Как передает Day.Az об этом сообщает The Mirror.
Правоохранительные органы обнаружили тело мальчика после того, как он пропал с семейной фермы и был объявлен в розыск. Ребенок был найден без некоторых частей тела. Предполагается, что лев утащил Мехду и оторвал конечности.
Сотрудники лесного хозяйства установили ловушки, надеясь поймать хищника. Однако лев до сих пор остается на свободе.
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