Возросло число погибших в давке в Сеуле

Число погибших в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле выросло до 153 человек, как передает Day.Az об этом сообщает газета "Хангере".

По данным издания, число пострадавших на данный момент оценивается в 103 человека. Среди погибших 20 иностранцев, пишет газета.

В числе погибших в давке есть и россиянки, пока официально известно о трех погибших гражданках России, все они были моложе 30 лет.

Минобороны Южной Кореи также сообщало о гибели трех военнослужащих.