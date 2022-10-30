https://news.day.az/world/1507520.html Возросло число погибших в давке в Сеуле - ВИДЕО
Возросло число погибших в давке в Сеуле - ВИДЕО
Число погибших в давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле выросло до 153 человек, как передает Day.Az об этом сообщает газета "Хангере".
По данным издания, число пострадавших на данный момент оценивается в 103 человека. Среди погибших 20 иностранцев, пишет газета.
В числе погибших в давке есть и россиянки, пока официально известно о трех погибших гражданках России, все они были моложе 30 лет.
Минобороны Южной Кореи также сообщало о гибели трех военнослужащих.
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