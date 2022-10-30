Беспредел в остатках того, что сегодня называется "армянской армией", продолжается. Стало известно, что армянские солдаты убивают друг друга.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в Минобороны Армении заявили, что в результате выстрела сослуживца 29 октября смертельное огнестрельное ранение получил рядовой запаса Мисак Норайрович Петросян (1985 г/р).

Согласно источнику, для полного выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

Другие подробности не приводятся.