https://news.day.az/world/1507528.html Турция выразила Корее соболезнования
Турция выразила Корее соболезнования
МИД Турции выразил соболезнования Южной Корее в связи с гибелью людей в давке во время празднования Хеллоуина в Сеуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"С глубокой скорбью восприняли известие о гибели многочисленных людей, а также пострадавших в результате давки в столице Республики Корея Сеуле", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.
В МИД Турции выразили соболезнования семьям погибших, дружественному народу и правительству Республики Корея и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Число погибших во время давки в Сеуле по случаю празднования Хэллоуина возросло до 151.
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