Принц Гарри может вернуться в Великобританию ради продвижения своей книги. Как передает Day.Az об этом сообщает Daily Mail.

На днях стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл не хотят встречать Рождество с членами королевской семьи. Теперь в СМИ появилась информация, что герцоги Сассекские могут вернуться в Великобританию ради другой цели - продвижения мемуаров принца "Запасной", выход которых назначен на 10 января 2023 года.

По мнению королевского писателя Тома Бауэра, автора книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", содержание мемуаров принца Гарри будет иметь решающее значение для будущего герцогов Сассекских.

"Если Карлу III не понравится автобиография сына, он может лишить титулов своих внуков - Арчи и Лилибет, а также отобрать титулы у Гарри и Меган. Хотя, это довольно радикально", - заявил Бауэр журналистам.

Сообщается, что члены королевской семьи сильно переживают из-за содержания книги, так как в ней Гарри обещал откровенно рассказать о своем детстве и отношениях с Чарльзом, Уильямом и Камиллой.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри не хотят встречать Рождество с королевской семьей.