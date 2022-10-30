Во Франции митингующие забросали полицейских коктейлями Молотова

На западе Франции митинг за сохранение природы перерос в настоящее побоище с полицией. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ cтолкновения произошли в регионе Новая Аквитания.

В одной из коммун власти решили построить гигантский резервуар, который вместил бы 650 тысяч кубометров воды для орошения полей. Это очень не понравилось местным экоактивистам. Тысячи манифестантов выступили против расходования водных ресурсов в интересах агробизнеса, но в ущерб экологии. В полицейских полетели фейерверки и коктейли Молотова.

Силовикам пришлось ответить слезоточивым газом, но силы были явно неравны. По последним данным, пострадал 61 полицейский. Из них более 20 получили серьезные ранения.

Ранее сообщалось, что в немецком Дюссельдорфе прошел митинг против энергетической политики Германии. Сотни жителей вышли на улицы, требуя остановить стремительный рост цен на электроэнергию и восстановить поставки из России.