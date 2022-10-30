Жительница Сеула назвала причину давки на праздновании Хэллоуина

Давка на улицах Сеула, в которой погибли, по последним данным, 153 человека, образовалась из-за платного входа в бары в тот вечер, рассказала РИА Новости жительница Сеула Камилла.

По ее словам, она была в районе Итхэвон, где договорилась встретиться с друзьями, но уже тогда ощутила, что на входе в метро непривычно много людей.

"Я просто осознаю, что все едут именно туда. Все поезда и вагоны забиты, эскалаторы забиты, ты просто идешь в этом потоке, и ни пути назад или куда-то еще у тебя нет", - рассказала местная жительница.

Она отметила, что на станции метро творился "настоящий ад", однако на улице было еще хуже: дороги и тротуары были заполнены людьми.

Причиной смертельной давки женщина назвала тот факт, что вход в бары в тот вечер был платным, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Именно вчера вход в бары был платный, поэтому столько людей было именно на улице, не все заходили куда-то внутрь", - считает Камилла.