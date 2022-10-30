Шольца уличили в растрате 777 млн евро на расширение резиденции

В Германии разгорается скандал вокруг строительства резиденции канцлера ФРГ. Немцы пришли в бешенство, когда узнали, сколько правительство ФРГ планирует потратить на расширение офиса Шольца.

В самый разгар энергетического кризиса здание зачем-то решили сделать больше, чем Белый дом в Вашингтоне и Елисейский дворец в Париже. Это обойдется казне в 777 миллионов евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ люди возмущаются, зачем тратить такие суммы именно сейчас, когда население вынуждено экономить. Не смог сдержать эмоции по этому поводу и немецкий правозащитник, выступавший на телеканале Bild. Когда речь зашла про Шольца, гость в студии разразился гневной тирадой и, казалось, его уже не остановить.

"Знаете, канцлер, в кризисной ситуации человек по-настоящему себя проявляет. У вас есть возможность сказать: "Мы начнем экономить с нас самих. Строительство этой штуки будет заморожено". Вам что, правда нужен дворец такого размера? Вы обязаны встать на защиту в первую очередь граждан вашей страны, чтобы они тут не замерзли. Люди уже сыты по горло, а вашу мочалку, которой советуете протираться, засуньте себе в одно место", - возмутился Карстен Шталь.