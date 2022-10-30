В Германии вопреки закону хотят начать добычу сланцевого газа

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предложил изучить вопрос добычи сланцевого газа на территории Германии. Такой способ добычи сырья в стране запрещен на законодательном уровне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Линднер считает, что применять метод гидравлического разрыва пласта можно без угрозы загрязнения питьевой воды. По его словам, добыча газа сланцевым методом безопасна если соблюсти все экологические требования. Однако перечень требований для безопасной добычи министр не озвучил.

Он также уверен, что на некоторых месторождениях сланцевый газ вообще можно добывать без всяких вредных последствий. При этом такая добыча позволит приобрести Германии газовую независимость через несколько лет.

Ранее председатель немецкой партии СвДП Штефан Биркнер призвал отменить запрет добычи сланцевого газа в прибрежной части Германии.