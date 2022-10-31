В Подмосковье женщина избила соседку, выгуливавшую с собаку на газоне

В подмосковных Химках женщина избила соседку, которая выгуливала собаку на газоне рядом с домом. Пострадавшая заявила, что все произошло из-за того, что она якобы мешала соседке говорить по видеосвязи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео видно, что женщина выгуливала своего пса на газоне прямо рядом с подъездом. Соседка подошла к женщине и попросила отвести питомца на прогулку в другое место.

"Убирай собаку. Иди гулять, где положено, а не здесь", - сказала женщина.

После этого она попыталась отобрать телефон у соседки, начала бить ее и ее собаку. Пострадавшая обратилась в травмпункт, врачи нашли у нее многочисленные ссадины из-за ударов по голове и лицу. Женщина написала заявление в полицию.

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