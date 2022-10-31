Водитель без прав сбил двух пенсионерок на "зебре"

Лишенный прав водитель сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе в Магнитогорске.

Пострадавшим пенсионеркам 64 и 65 лет, они доставлены в больницу. В главном управлении МВД по Челябинской области уточнили, что 28-летний водитель автомобиля ехал без водительского удостоверения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ видео появилось в сообществе социальной сети "ВКонтакте" "На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)". На кадрах заметно, как автомобиль поворачивает налево и, даже не притормозив у пешеходного перехода, сбивает двух женщин. Пенсионерок ударом отбрасывает на некоторое расстояние.

В МВД уточнили, что водитель поворачивал на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерки переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу также на зеленый свет.

Полицейские сообщили, что водитель ехал без прав, их лишен он был за вождение в пьяном виде. Стаж вождения мужчины составляет семь лет.