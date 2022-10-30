В Британии мужчина бросил «коктейли Молотова» в здание пограничной службы

В Великобритании неизвестный мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание нового пограничного центра иммиграции в портовом городе Дувр, а затем покончил с собой. Как передает Day.Az об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По данным агентства, мужчина подъехал к зданию отделения пограничной службы на белом внедорожнике. Выйдя из машины, он бросил в сторону центра три "коктейля Молотова", один из которых не сработал. Мотивы злоумышленника неизвестны. О пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.