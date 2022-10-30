Британия отказалась от строительства нового флагмана для своих ВМС

Правительство Британии отказалось от планов строительства нового флагмана для своего флота из-за экономии средств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2021 году глава минобороны Бен Уоллес заявил, что ведомство намерено заказать строительство нового флагмана стоимостью до 250 млн фунтов стерлингов ($290,3 млн). По его словам, корабль должен был стать "жемчужиной в короне" предстоящей британской Национальной стратегии судостроения и "плавучим посольством" для продвижения дипломатических и торговых интересов Великобритании.

Ранее сообщалось, что британский фрегат Type-23 Lancaster получит на вооружение беспилотник.

Сейчас на вооружении ВМС Великобритании стоят 13 фрегатов проекта Type 23. Эти корабли могут развивать скорость до 28 узлов, дальность их хода составляет девять тысяч миль. Корабли вооружены ЗРК Seawolf, крылатыми противокорабельными ракетами Harpoon, торпедными аппаратами пушками и пулеметами. В авиагруппу кораблей входят по одному противолодочному вертолету Westland Lynx HMA8.

До этого сообщалось, что Британия модернизирует ракеты Tomahawk для подлодок Королевского ВМФ, модернизация обойдется в 265 миллионов фунтов стерлингов ($333,5 млн).

Американская высокоточная дозвуковая крылатая ракета большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования Tomahawk была принята на вооружение Великобритании в 1998 году.