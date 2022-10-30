В Индии обрушился мост, на котором находились около 500 человек

Вантовый мост обвалился в Индии в штате Гуджарат.

Как передает Day.Az, о ЧП сообщает телеканал NDTV.

В момент крушения на нем находились около 500 человек. В результате под водой оказались более ста человек.

По последним данным, в результате погибли не менее 40 человек.

На месте происшествия работают спасатели.