https://news.day.az/world/1507574.html В Индии обрушился мост, на котором находились около 500 человек - много погибших - ВИДЕО
В Индии обрушился мост, на котором находились около 500 человек - много погибших - ВИДЕО
Вантовый мост обвалился в Индии в штате Гуджарат.
Как передает Day.Az, о ЧП сообщает телеканал NDTV.
В момент крушения на нем находились около 500 человек. В результате под водой оказались более ста человек.
По последним данным, в результате погибли не менее 40 человек.
На месте происшествия работают спасатели.
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