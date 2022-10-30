Очевидцы назвали возможную причину обрушения моста в Индии

Обрушившийся в западном штате Гуджарат вантовый мост в момент происшествия был перегружен.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило в воскресенье информационное агентство ANI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На мосту была огромная толпа людей. Многие приехали сюда и гуляли, продолжая отмечать Дивали (индийский фестиваль огней - прим. ТАСС)", - сказал Амит Пател. Он рассказал, что, когда мост рухнул, "люди падали друг на друга". Ранее сообщалось, что на нем находились около 500 человек.

Телеканал NDTV продемонстрировал видео, сделанное в воскресенье до обрушения моста. На кадрах видно, что он заполнен людьми, которые следуют друг за другом плотным потоком.

По последним данным телеканала, жертвами трагедии стал 91 человек. Пострадали и доставлены в больницы 70 человек. Спасатели продолжают поиск людей.

Трагедия произошла на вантовом мосту Морби на реке Мачху. Он был построен более ста лет назад, несколько лет был на реконструкции и открылся для посетителей всего четыре дня назад. Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично держит на контроле спасательную операцию. Он объявил о денежных компенсациях семьях погибших и пострадавшим. Гуджарат - родной штат индийского премьера, где он начинал свою политическую карьеру.