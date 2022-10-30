80% британцев против пособия для Трасс как бывшему премьеру

Около 80% британцев выступают против того, чтобы экс-премьер страны Лиз Трасс получала ежегодное пособие в размере £115 000 (примерно $133 тыс.) как оставившие пост премьер-министры на управление офисом, следует из опроса.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает в воскресенье Daily Mail.

Из результатов опроса, проведенного MailOnline, следует, что 84% опрошенных не поддерживают получение Трасс пособия, так как она провела в должности главы правительства всего 49 дней.

Исследование Redfield & Wilton Strategies показывает, что всего 9% полагают, что она имеет право получать эти деньги.

Издание уточняет, что все бывшие главы правительства могут претендовать на получение до £115 000 в год в качестве пособия на государственные пошлины (PDCA) на такие расходы, как секретарь и официальные мероприятия. При этом они должны подтверждать действительность своих расходов.

Партии, представляющие оппозицию, призвали Трасс отказаться от любых выплат, так как она "не заслужила права".