Восстановлена картина давки в Сеуле, где погибли более 150 человек

В Южной Корее восстановили хронологию событий вечера 29 октября в сеульском районе Итхэвон, где в результате массовой давки погибли свыше 150 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету The Chosun Ilbo, в район празднования Хэллоуина после снятия ковидных ограничений прибыло не менее 130 тысяч человек. И речь идет о ближайшей к клубам и барам станции метро. Толпа практически сразу начала двигаться на главную улицу.

Переулок, прилегающий к метро, оказался шириной всего четыре метра. Люди преодолевали несколько шагов в минуту.

Примерно около 22:15 по местному времени несколько человек упали, после чего произошел эффект домино и люди начали заваливаться друг на друга.

Очевидцы утверждают, что из упавших образовалось 6-7 слоев, но люди продолжали идти вперед, провоцируя новые падения и сдавливали находящихся впереди. В какой-то момент на 18 квадратных метрах оказалось три сотни человек. Пробиться к пострадавшим медики смогли только к 23:00. В тот момент большинство уже были мертвы или на грани смерти. Еще часть скончались в машинах скорой помощи по дороге в больницы. Также отмечается, что большинство скончавшихся - это невысокие девушки.