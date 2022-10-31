Из портов Украины вывезено более 9 млн. тонн агропродукции
По "зерновому коридору", созданному усилиями Турции по устранению риска "продовольственного кризиса", вызванного российско-украинским конфликтом, на 408 судах перевезено более 9,2 млн тонн агропродукции.
Как передает Day.Az, первое судно с сельхозпродукцией вышло из портов Украины 1 августа 2022 года благодаря усилиям совместного координационного центра, церемония открытия которого состоялась в Стамбуле с участием министра нацобороны Хулуси Акара.
По состоянию на 29 октября из украинских портов вышли 408 судов с общим грузом 9 млн 200 тыс. тонн.
В порты назначения достигли 195 сухогрузов с агропродукцией, из которых 47 процентов было отправлено в Европу, 20 процентов - в Азию, 16 процентов - в Турцию, 13 процентов - в Африку и 4 процента - на Ближний Восток.
22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.
Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре