Из портов Украины вывезено более 9 млн. тонн агропродукции

По "зерновому коридору", созданному усилиями Турции по устранению риска "продовольственного кризиса", вызванного российско-украинским конфликтом, на 408 судах перевезено более 9,2 млн тонн агропродукции.

Как передает Day.Az, первое судно с сельхозпродукцией вышло из портов Украины 1 августа 2022 года благодаря усилиям совместного координационного центра, церемония открытия которого состоялась в Стамбуле с участием министра нацобороны Хулуси Акара.

По состоянию на 29 октября из украинских портов вышли 408 судов с общим грузом 9 млн 200 тыс. тонн.

В порты назначения достигли 195 сухогрузов с агропродукцией, из которых 47 процентов было отправлено в Европу, 20 процентов - в Азию, 16 процентов - в Турцию, 13 процентов - в Африку и 4 процента - на Ближний Восток.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.