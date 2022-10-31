В Москве произошло несколько ДТП с более чем 50 машинами

Несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса произошло на западе Москвы вечером в воскресенье.

Об этом сообщили в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Произошло несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса Мосгортранса. В результате, по уточненным данным, пострадали пять человек, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.

Двоих из пострадавших госпитализировали. К местам аварий направили автобусы для обогрева людей. Из-за ДТП движение на Рябиновой улице перекрыли полностью в сторону Мичуринского проспекта.