https://news.day.az/world/1507605.html В Москве произошло несколько ДТП с более чем 50 машинами
В Москве произошло несколько ДТП с более чем 50 машинами
Несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса произошло на западе Москвы вечером в воскресенье.
Об этом сообщили в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Произошло несколько мелких аварий с участием 54 легковых автомобилей, мотоцикла и автобуса Мосгортранса. В результате, по уточненным данным, пострадали пять человек, один из них ребенок", - сказал собеседник агентства.
Двоих из пострадавших госпитализировали. К местам аварий направили автобусы для обогрева людей. Из-за ДТП движение на Рябиновой улице перекрыли полностью в сторону Мичуринского проспекта.
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