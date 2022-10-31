https://news.day.az/world/1507621.html Момент ДТП с участием 50 автомобилей в Москве - ВИДЕО
Момент ДТП с участием 50 автомобилей в Москве - ВИДЕО
Стало известно, как произошла массовая авария с участием 50 автомобилей на западе Москвы. Судя по кадрам, которые опубликовал дептранс столицы, все началось с одиночного столкновения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, однако другие автомобили не смогли вовремя затормозить на скользкой дороге и тоже оказались вовлечены в это ДТП.
Таким образом, на дороге столкнулись несколько десятков автомобилей.
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