Новая Зеландия выбрала "Птицу года"

Скальный крапивник пиваувау, крошечная горная птица, стал победителем в ежегодном новозеландском конкурсе "Птица года" после напряженной кампании, которая отметилась скандалами. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редкий альпийский вид, который весит менее 20 г обогнал ряд более заметных и харизматичных конкурентов.

"Если вы не провели некоторое время в горах, вы, вероятно, никогда не слышали о скалистом крапивнике", - заявил Стивен Дэй, который руководил кампанией в поддержку пиваувау. "Мы так счастливы, что pīwauwau наконец-то оказались в центре внимания", - добавил Дэй.

Горный вид одержал победу над лидером соревнований - пингвином корора.

В этом году скандал на конкурсе произошел из-за запрета участвовать какапо - самого толстого попугая в мире - потому что он побеждал слишком много раз (дважды за 14 лет).

Конкурс привлекает заголовки и одобрения политиков по всей Новой Зеландии. Лидер Национальной партии Кристофер Люксон в воскресенье сделал официальное заявление, одобрив кривоносного зуйка. Эта речная птица, как считается, имеет единственный в мире асимметричный клюв - он изгибается вправо. Член парламента от Зеленых Хлоя Сварбрик провела кампанию за корору и приветствовала известие о незначительном поражении пингвина, выразив "сожаления" по поводу "тяжелой борьбы".

Премьер-министр Джасинда Ардерн не поддержала никакую птицу в этом году, но, отвечая на вопрос журналистов о результатах, сказала, что она верна черному буревестнику.

Выборы проводятся природоохранной организацией Forest and Bird с целью повышения осведомленности о жизни местных птиц Новой Зеландии.