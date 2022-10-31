В Британии отменили празднование ночи Гая Фокса

Десятки городов Британии отменили празднование ночи Гая Фокса в 2022 году из-за роста стоимости жизни. Об этом пишет газета Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что Манчестер, Лидс, Кардифф и Глазго отказались от запуска праздничных фейерверков.

Как отметили в городском совете Манчестера, одной из причин отмены ежегодного мероприятия, собирающего более 100 тыс. человек, стали "растущие расходы" администрации.

Ночь Гая Фокса празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. Люди запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика, который пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом в целях покушения на жизнь английского короля Якова I.