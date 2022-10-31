https://news.day.az/world/1507640.html "Подать миру пример глупости": рекордный слёт тёзок в Токио - ВИДЕО
"Подать миру пример глупости": рекордный слёт тёзок в Токио - ВИДЕО
Запомнить имена незнакомых людей на вечеринке - не всегда просто. Эта проблема не затронула 178 японцев от 3 до 80 лет, которых зовут Танака Хирокадзу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, тезки встретились в одном из театров Токио, чтобы побить рекорд Гиннеса по "самому большому собранию людей с одинаковыми именем и фамилией".
До сих пор он принадлежал 164 Мартам Стюарт.
Участники токийского флешмоба признавались, что рады достижению нелепого рекорда. Некоторые заявили, что гордятся тем, что подали миру "пример глупости".
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