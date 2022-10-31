Погиб один из ведущих альпинистов Италии

Один из сильнейших альпинистов Италии, уроженец Южного Тироля Йонас Хайнц погиб в возрасте 25 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Этим летом он поразил альпинистское сообщество, сделав одно из самых значимых "свободных соло восхождений всех времен в Доломитовых Альпах". Он пролез один участок от Мулен Руж до Рода де Ваэль (2806 м) по маршруту Катиначчо, пишет Planet mountain.

Горный спасатель Брунико написал в социальных сетях: "С грустью мы сообщаем, что наш товарищ и друг, горный спасатель Йонас Хайнц погиб в результате несчастного случая во время гонки. Наши глубочайшие соболезнования семье".

Отмечается, что сложный маршрут, который этим летом пролез Хайнц был открыт 20 лет назад его отцом Кристофом Хайнцом вместе с альпинистом Освальдом Сельвой.