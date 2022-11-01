https://news.day.az/world/1507657.html Собака стала звездой на конкурсе красоты - ВИДЕО
Собака стала звездой на конкурсе красоты - ВИДЕО
Собака неожиданно появилась на подиуме во время конкурса красоты Miss São Mateus do Sul в Бразилии и стала звездой соцсетей. Об этом сообщает "Ридус".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, хвостатая модель пробежала по подиуму и спрыгнула, найдя выход. Присутствующие в зале радостно ей аплодировали, снимали на видео и фото.
Выход животного оценила и победительница конкурса Дженнифер Яворски.
"Мне понравилось, как все отреагировали на появление собачки. Я, кажется, аплодировала больше всех. Обожаю животных", - рассказала она.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре