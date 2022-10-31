CША направили в Европу вторую авианосную группировку

Ударная авианосная группа ВМС США во главе с крупнейшим в мире кораблем - атомным авианосцем USS Gerald Ford - прибудет в Европу в середине ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ, передает Day.Az.

Отмечается, что на борту авианосца базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители пятого поколения F-35C, способные выполнять функции бомбардировщика.

Ожидается, что группировка прибудет на военно-морскую базу Портсмут. Помимо авианосца в нее войдут ракетный крейсер, эсминцы и атомная подводная лодка.

Сейчас вблизи Хорватии находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush.