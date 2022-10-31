На открытии торгов на Чикагской товарной бирже мировые цены на пшеницу подскочили почти на 5 процентов, свидетельствуют данные торгов. Триггером для роста цен послужил тот факт, что Россия объявила о приостановке зерновой сделки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утром в понедельник, 31 октября, декабрьский фьючерс на пшеницу растет в цене на 4,71 процента, до 8,76 доллара за бушель.