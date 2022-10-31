Забастовка сотрудников Apple

Австралийский профсоюз сотрудников предприятий розничной торговли (RAFFWU) объявил о намерении провести серию забастовок в магазинах и центрах обслуживания Apple в Австралии. Как передает Day.Az об этом сообщили в понедельник в организации, главная причина недовольства работников - низкие зарплаты и нежелание компании индексировать их в соответствии с инфляцией.

По данным RAFFWU, сотрудники Apple требуют справедливого пересмотра зарплат и указывают, что угроза забастовок "будет снята в тот момент, когда руководство [компании] будет готово гарантировать, что ее работники получают адекватную экономической ситуации плату". "Более 68% работников Apple отклонили новое корпоративное трудовое соглашение, предложенное работодателем, и <...> мы ожидаем, что они одобрят решение о проведении серии забастовок в ближайшее время", - указали в RAFFWU.

В профсоюзе подчеркнули, что сотрудники Apple требуют повышения заработной платы по меньшей мере на 7% вместо предложенных компанией 2,6-2,8%, а также обеспечения справедливых условий труда и предоставления двух выходных дней в неделю.

К настоящему моменту персонал Apple провел три забастовки. Первая состоялась 13 октября, когда работники магазинов и сервисных центров компании прекратили свою работу на час. Вторая и третья забастовки прошли 22 и 28 октября.