Момент обрушения моста в Индии попал на видео

Индийские СМИ опубликовали кадры момента обрушения подвесного пешеходного моста. В результате трагедии, по последним данным, погиб 141 человек, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Так, на опубликованных кадрах видно, как несколько из стоящих на мосту людей, веселясь, раскачивали его. Через несколько секунд крепления с одной стороны моста оторвались и он рухнул в реку.

Трагедия произошла в индийском штате Гуджарат в воскресенье, 30 октября. Обрушился мост на плотине Мачху рядом с городом Морби. Он был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся несколькими днями ранее после реконструкции. По некоторым данным, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети.

По информации газеты The Hindu, мост открылся без необходимых документов - сертификата пригодности.

Местный житель Виджай Госвами также рассказал телеканалу NDTV о том, что мост начали намеренно трясти несколько молодых человек. По его словам, в день трагедии он пошел прогуляться по мосту вместе с семьей, но вернулся на полпути из-за этих людей. Мужчина сказал персоналу моста, что такое действие может быть опасным, однако те никак не среагировали, отметил он.