Жители Германии стали экономить в ресторанах

Подорожание энергоносителей и продуктов стало проблемой для отрасли общепита Германии, гости заведений уже снизили расходы при посещении заведений, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как рассказали журналистам официанты берлинских бара и ресторана, клиенты почти перестали оставлять на чай, не оставляют даже €1-2 за обслуживание.

По словам сотрудника ресторана, заведение посещает много гостей, но их заказы стали заметно скромнее.

"Некоторые из клиентов приходят с компанией и заказывают только тарелку супа или кружку пива, пока их друзья обедают, а есть и те, кто просит принести только стакан воды", - рассказал он.

Как добавила сотрудница одной из кондитерских, кризис в заведении пока не ощущается, но кафе находится на оживленной улице и цены на изделия невысокие.

Сотрудник вьетнамского ресторана, находящегося в глубине жилых кварталов, сообщил, что посетителей стало меньше в разы, а размер чаевых, который раньше составлял 10% от счета, значительно сократился.

"Есть несколько посетителей, которые регулярно ужинают у нас, наши постоянные гости, в основном это немецкие пенсионеры. Удивительно, но некоторые из них стали заказывать даже более дорогие блюда, чем обычно, - говорят, боятся, что если они подорожают еще, то позже не смогут их себе позволить", - рассказали в заведении.

В настоящее время в Германии более 66% объектов гостеприимства опасаются за свое существование, свидетельствуют результаты опроса Немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов, проведенного в октябре среди 3850 представителей бизнеса. По данным Федерального статистического управления, 2022 год грозит стать для отрасли третьим убыточным годом подряд.