Китайским знаменитостям запретили рекламировать сигареты и медицинские товары

Главное государственное управление по регулированию рынка КНР запретило китайским знаменитостям рекламировать сигареты, медикаменты и ряд других товаров и услуг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Знаменитости] не должны рекламировать табак и табачные изделия (включая электронные сигареты), образование за пределами учебных заведений, лечение, лекарства, медицинскую аппаратуру, продукты здорового питания, а также продукты особого медицинского предназначения", - сказано в заявлении регулятора.

Кроме того, известным личностям в КНР запрещено рекламировать гарантированный доход, сохранение капитала и предлагать безрисковые финансовые продукты.

"Знаменитости в своей рекламной деятельности должны сознательно исповедовать основные социалистические ценности, а реклама должна соответствовать общественной морали и традиционным добродетелям", - заявил регулятор. Госуправление запретило звездам делать высказывания, наносящие ущерб достоинству и интересам страны, нарушающие общественный порядок, пропагандирующие непристойности и насилие.

Рыночный регулятор усилил контроль над рекламной деятельностью знаменитостей в связи с тем, что в последние годы "некоторые китайские знаменитости <...> занимались противозаконной и фиктивной рекламой, а также продвигали неверные идеи в рекламной деятельности", говорится в сообщении госуправления.

Ведомство отметило, что знаменитости должны строго соблюдать соответствующие правила и осуществлять рекламную деятельность в соответствии с законом.