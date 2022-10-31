Тысячи британских студентов подали в суд из-за "плохого" образования

Энергокризис вынудил Европу забыть про экологию. В немецком Минфине предложили добывать сланцевый газ методом гидравлического разрыва пласта, который также известен как "фрекинг".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сейчас он запрещен в ФРГ - из-за вреда для окружающей среды. Однако в министерстве считают, что в таких ограничениях слишком много идеологии и мало прагматизма. Особенно при нынешнем дефиците топлива.

Перебои с отоплением ощущают и в Британии. В местных универмагах почти в три раза выросли продажи грелок. Жителям сейчас вообще приходится идти на хитрость - так 20 тысяч студентов решили поправить свое материальное положение и подали в суд на свои университеты. Они требуют материальной компенсации за утраченное время занятий - учащиеся считают, что забастовки и дистанционные лекции якобы снизили качество образования.