Число бездомных в Лондоне увеличилось до 5,7 тыс., что на четверть больше по сравнению с прошлым годом. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на базу данных о людях без определенного места жительства, передает Day.Az.

Согласно ее информации, большая часть из них столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

Мэр Лондона Садик Хан призвал в этой связи правительство снять ограничения на выплату пособий и провести "обещанные реформы жилищного законодательства".

База данных о людях без определенного места жительства была создана по инициативе и при финансовой поддержке мэрии Лондона. Ее отчеты активно используются для мониторинга эффективности программ поддержки обездоленных, сбора информации о них и выявления их потребностей. За последние шесть лет благодаря поддержке столичных властей и благотворительных организаций почти 13,5 тыс. людей смогли покинуть улицы.