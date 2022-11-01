Первая афроамериканка попала на марку в США
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Первая афроамериканка, получившая Нобелевскую премию по литературе, попала на почтовую марку. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на почтовую службу США, передает Day.Az.

Новую марку выпустят в 2023 году. Для ее оформления была использована фотография Тони Моррисон, сделанная в 2000 году. "Ее искусно написанные романы исследуют разные голоса и многогранный опыт афроамериканцев", - объяснили свой выбор представители почтовой службы.

Кроме того, на новые марки попадут произведения художника Роя Лихтенштейна (1923-1997).

Среди самых известных книг Моррисон - "Песнь Соломона" и "Возлюбленная". "Нобеля" она получила в 1993 году, в 1988 - Пулитцеровскую премию. Писательница скончалась в 2019 году в возрасте 88 лет.