В Швеции ожидают снижения экономического развития

Шведская экономика в 2023 году будет переживать рецессию, а безработица вырастет. Об этом свидетельствует последний прогноз экономического развития Минфина, который в понедельник представила министр финансов Элизабет Свантессон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прогноз по шведской экономике мрачный и есть значительные риски того, что развитие будет хуже, чем [предполагается] в основном сценарии, - пояснила она. - Поэтому важно, чтобы фискальная политика Швеции была хорошо сбалансирована как с точки зрения необходимости снижения высокой инфляции, так и с точки зрения управления экономическим спадом".

Экономисты предсказывают высокую инфляцию и рост процентных ставок, которые окажут давление на домохозяйства и предприятия. ВВП в следующем году снизится на 0,4%, инфляция будет не менее 5,2%.

"Правительство рассматривает все предложения по реформе в отношении экономического пространства и рамок фискальной политики, - продолжила министр финансов. - Порядок в государственных финансах является приоритетной задачей. Нам нужно будет обеспечить пространство для действий, чтобы иметь возможность защитить шведскую экономику, поддержать пострадавшие домохозяйства и предприятия и укрепить систему социального обеспечения, судебную систему и оборону".