Новая часть Call of Duty попала в скандал

Отель Conservatorium в Амстердаме планирует подать в суд на создателей игры Call of Duty: Modern Warfare II из-за использования гостиницы в качестве одной из локаций. Об этом сообщает портал PC Gamer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В игре присутствует локация Breenbergh Hotel, которая, несмотря на иное название, полностью повторяет внешний вид и интерьер отеля Conservatorium. Владельцы пятизвездочного заведения остались недовольны тем, что оно стало местом боевых действий и выразили свой протест против любого насилия.

"Мы обратили внимание на то, что отель Conservatorium стал местом действия новой Call of Duty... Мы не поддерживаем игры, которые поощряют применение насилия. Игра никоим образом не отражает наши основные ценности, и мы сожалеем о нашем нежелательном участии", - заявил менеджер отеля Рой Томассен.

Сообщается, что создатель игры, студия Activision, не спрашивала разрешения у владельцев отеля перед тем, как добавить его в свою игру. Теперь компании грозит судебное разбирательство.