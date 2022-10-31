Президент Южной Кореи призвал разработать меры безопасности при массовых скоплениях людей

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль после гибели 154 человек во время давки в центре Сеула дал указание разработать систему мер безопасности при массовых неорганизованных скоплениях людей. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Юн Сок Ёль отметил необходимость разработать систему мер безопасности по предотвращению инцидентов в условиях массового скопления людей во время неорганизованных мероприятий, у которых нет устроителей", - сказал заместитель пресс-секретаря офиса президента Ли Чжэ Мён. Соответствующее распоряжение Юн Сок Ёль дал во время совещания с премьер-министром, министрами внутренних дел и здравоохранения.

Президент объяснил, что в случае централизованно скоординированных массовых мероприятий организатор вырабатывает и предлагает меры государственным органам, в том числе полиции и экстренным службам, которые выносят свой вердикт об их эффективности.

"Но при отсутствии организатора сложно реализовать меры безопасности предупредительного характера", - добавил Ли Чжэ Мён. Он рассказал, что Юн Сок Ёль чувствует ответственность за трагедию как президент. Южнокорейский лидер выразил признательность всем полицейским, пожарным, медикам и простым согражданам, которые оказывали помощь пострадавшим при давке. Президент назвал их героями.