Более 100 благотворительных организаций призвали Лондон изменить миграционную политику

Более 100 благотворительных организаций Великобритании потребовали от правительства пересмотреть миграционную политику после инцидента с поджогом в отделении пограничной службы в городе Дувр, где содержались нелегальные мигранты. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо ускорить рассмотрение прошений о предоставлении убежища, соблюдать международное право и создать гарантируемые законом условия для людей, которые стремятся остаться в Соединенном Королевстве", - приводит он выдержку из письма благотворителей главе МВД Великобритании Суэлле Браверман.

По словам депутата Палаты общин британского парламента Роджера Гейла, мигранты содержатся сейчас в "антигуманных условиях": миграционные центры переполнены, фиксируются вспышки заболеваний. В центре в Кенте на юго-востоке Англии размещены 4 тыс. человек, хотя он рассчитан только на тысячу, уточнил Гейл.