Бренд Marks & Spencer начнет сдавать одежду в аренду

Крупный британский производитель одежды Marks & Spencer будет сдавать в аренду капсульные гардеробы на месяц. Решение компании объяснили желанием предоставить покупателям экологичную возможность менять образы, но при этом внести вклад в спасение планеты от последствий изменения климата. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У бренда можно взять в аренду гардероб из десяти образов на месяц. Покупатели смогут менять свой внешний вид, экономя средства и заботясь о природе. Всего в программе участвуют 78 предметов гардероба, включая обувь и аксессуары. Капсулу можно получить на сайте Hiretreet - стоимость одежды на пять дней начинается от 39 фунтов стерлингов.